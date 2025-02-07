На востоке Москвы расселили 130 домов по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На востоке Москвы расселили 130 домов в результате реализации программы реновации. Москвичи получили новые квартиры с современной отделкой, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"На востоке столицы расселение началось в 2018 году, когда под заселение была передана первая новостройка на 5-й Парковой улице. В настоящий момент количество расселенных домов в ВАО достигло 130. Больше всего их в районах Измайлово – 29, Северное Измайлово – 28 и Перово – 16. Для переселения москвичей возвели почти 60 новостроек", – уточнил вице-мэр.

Дома старого жилого фонда сносят и на их месте возводят новостройки. Комплексы по реновации расположены в 12 районах округа. Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что 13 домов построили в Перове, 11 – в Северном Измайлове, 5 – в Новогирееве.

На первых этажах здания размещаются коммерческие объекты. Также здесь находятся центры информирования по переселению, где новым жильцам помогают с оформлением документов.

Квартиры на востоке города получили более 20,4 тысячи жителей: около 4,9 тысячи человек из 29 зданий в Измайлове, почти 5,6 тысячи горожан – из 28 домов в Северном Измайлове, 2,7 тысячи жителей из 16 старых зданий в Перове, добавил начальник департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее новостройку по программе реновации начали строить в Котловке на улице Кржижановского. На жилой площади свыше 40 тысяч квадратных метров появятся 368 квартир. Девять из них обустроят для маломобильных горожан. На прилегающей к дому территории оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также здесь пройдут работы по озеленению и установке уличного освещения.

