05 марта, 07:30Город
"Мой район. Новости": около 700 москвичей переедут в новые квартиры на улице Щорса
Жилой квартал по программе реновации появится на улице Щорса. В новые квартиры с улучшенной отделкой смогут переехать около 700 москвичей. На первых этажах зданий откроют магазины, кафе и сервисные центры, а на прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки.
Также специалисты проложат дороги, обустроят парковку и выполнят озеленение. Все работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".