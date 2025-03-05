"Мой район. Новости": около 700 москвичей переедут в новые квартиры на улице Щорса

Жилой квартал по программе реновации появится на улице Щорса. В новые квартиры с улучшенной отделкой смогут переехать около 700 москвичей. На первых этажах зданий откроют магазины, кафе и сервисные центры, а на прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки.

Также специалисты проложат дороги, обустроят парковку и выполнят озеленение. Все работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".