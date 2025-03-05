Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 07:30

Город

"Мой район. Новости": около 700 москвичей переедут в новые квартиры на улице Щорса

"Мой район. Новости": около 700 москвичей переедут в новые квартиры на улице Щорса

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Жилой квартал по программе реновации появится на улице Щорса. В новые квартиры с улучшенной отделкой смогут переехать около 700 москвичей. На первых этажах зданий откроют магазины, кафе и сервисные центры, а на прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки.

Также специалисты проложат дороги, обустроят парковку и выполнят озеленение. Все работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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