Пять ЖК возводят в Выхино-Жулебине в рамках квартальной застройки по реновации

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Пять жилых комплексов (ЖК) площадью более 158 тысяч квадратных метров строят в столичном районе Выхино-Жулебино в рамках квартальной застройки по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Четыре новостройки появятся на Ташкентской улице, а еще одна – на улице Хлобыстова. Всего в домах с улучшенной отделкой обустроят около 1,5 тысячи квартир.

"Благодаря принципу квартальной застройки жилые комплексы возводят вместе с сопутствующей инфраструктурой, что позволяет эффективно использовать территорию столицы", – пояснил Овчинский.

По его словам, от ЖК, построенных на Ташкентской улице, жильцы смогут пешком дойти до станции метро "Юго-Восточная", от новостройки на улице Хлобыстова – до "Выхина" и одноименной платформы третьего Московского центрального диаметра.

Кроме того, рядом с домами будут расположены учебные заведения, а также частные и городские объекты здравоохранения. Придомовую территорию планируется благоустроить, в том числе высадить деревья и кустарники, построить площадки для активного отдыха и спорта, а также установить объекты наружного освещения вместе с камерами видеонаблюдения.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что комитет следит за возведением пяти ЖК, в том числе проводит оценку соблюдения застройщиком требований проектной документации. Всего состоялось 19 выездных проверок вместе с экспертами подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Между тем уже 49 новостроек передано под заселение с начала программы реновации в СВАО. Общая площадь квартир составила свыше 550 тысяч квадратных метров.

Всего по программе реновации жилья в округе предстоит расселить 499 домов. Современные жилища получат свыше 86 тысяч жителей. Больше всего горожан, получивших новые квартиры в СВАО, проживает в Бабушкинском районе – почти 3,6 тысячи.

