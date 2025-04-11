Жилой комплекс по программе реновации возвели в Котловке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Котловка. Его общая площадь оценивается более чем в 16 тысяч квадратных метров, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройка находится по адресу улица Ремизова, дом 11, корпус 2, рядом со станцией "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также в районе ЖК располагаются учебные заведения, объекты спорта, здравоохранения и галерея "Нагорная".

"Новостройка состоит из трех секций. В ней предусмотрено 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – отметил глава ведомства.

В подъездах сделаны помещения для консьержей, для колясок и велосипедов. Первый этаж является нежилым. В будущем там могут появиться аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия.

На фасадах зданий специалисты установили корзины для кондиционеров, входные группы они оформили витражным остеклением. Всего в доме сделали шесть лифтов, грузоподъемность которых составляет 400, 630 и 1 000 килограммов.

Кроме того, для жителей новостройки установили детскую и спортивные площадки, а также зону для отдыха.

"Инспекторы Мосгосстройнадзора проводили комплексные проверки на всех этапах строительства объекта реновации на улице Ремизова. За это время состоялось 14 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых оценивалось качество работ, монтаж инженерных систем и благоустройство территории", – указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что в результате проверок эксперты оформили заключение о соответствии объекта необходимым документам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с конца декабря прошлого года 76 семей из двух домов в Линейном проезде в Москве начали переезжать в жилой комплекс на Дмитровском шоссе, 55А. Здание было построено по индивидуальному проекту, который предусматривал застекленные лоджии, улучшенную отделку жилых помещений, подземный паркинг, квартиры для маломобильных граждан и автоматические системы учета ресурсов. Рядом с новостройкой расположены станции метро и МЦД.

