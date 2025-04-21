Более 1,2 млн раз москвичи пополнили "Тройку" городскими баллами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи пополнили карту "Тройка" городскими баллами при помощи программы лояльности "Миллион призов" более 1,2 миллиона раз. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Накопленными баллами "Тройку" можно пополнить на 200, 400, 600, 800 или 1 000 рублей. Их выдают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Электронный дом", "Город идей", "Наш город" и других.

В 2025 году баллами свои карты пополнили уже свыше 15 тысяч горожан. Такую возможность пользователи оценили в 4,8 балла из 5. Их привлекает удобство оформления заказа и быстрое поступление денег на карту.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью Mos ID, после чего в категории "Транспорт" раздела "Поощрения" нажать на "Пополнение карты "Тройка". Затем нужно выбрать сумму и ввести десятизначный номер с оборота карты и подтвердить заказ.

При этом для совершения поездок по "Тройке" необходимо записать платеж. Это можно совершить на турникете метро, валидаторе в наземном транспорта или при помощи NFC-модуля на телефонах с операционной системой Android через приложение "Метро Москвы".

С 2013 года пассажиры Москвы и других регионов России совершили свыше 20 миллиардов поездок по карте "Тройка". За 12 лет всего было выпущено около 53 миллионов карт.

С 2022 года в столичном метрополитене появились карты с полностью российским чипом, а с 2023 года производство "Троек" было локализовано на заводе в Зеленограде, тогда же в продаже появились карты с российскими чипами нового поколения.

