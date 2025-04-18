Метрополитен Москвы и сервис Whoosh подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы

Столичный метрополитен и сервис кикшеринга Whoosh подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит расширить возможности мультимодальных поездок с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Цифровые решения, гибкие тарифы и единое платежное пространство выгодно отличают билетную систему транспорта Москвы. Поэтому ее неоднократно признавали лучшей в мире. Вместе с партнерами мы используем наши преимущества для комфортных поездок горожан", – отметил Ликсутов.

Соглашение о сотрудничестве предполагает интеграцию удобного механизма оплаты и выгодных тарифов для поездок на самокатах в приложение "Метро Москвы".

Кроме того, это позволит сформировать культуру этичного и безопасного управления самокатами, а также создаст экспертные группы для выработки и оценки решений, указано в сообщении.

Ранее москвичи получили возможность арендовать самокаты сервиса Whoosh при помощи карты "Тройка".

Самокаты и велосипеды на парковках Москвы стали вновь доступны для аренды 14 апреля после завершения периода аномального похолодания в столице. Ожидается, что сервисы аренды электросамокатов будут работать в Москве до середины ноября, пока на улице держится плюсовая температура.

