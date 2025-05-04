Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 13:00

Общество

"Мой район. Новости": в Южном Тушине волонтеры плетут маскировочные сети для зоны СВО

"Мой район. Новости": в Южном Тушине волонтеры плетут маскировочные сети для зоны СВО

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В районе Южное Тушино продолжается изготовление маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Волонтеры, в том числе представители старшего поколения, собираются в одном из местных центров и вручную заплетают сети.

Такие изделия особенно ценятся на фронте – в отличие от магазинных, они не имеют повторяющегося рисунка и лучше скрывают бойцов и технику от дронов. Все сети отправляют в пункты сбора гуманитарной помощи.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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