"Мой район. Новости": в Южном Тушине волонтеры плетут маскировочные сети для зоны СВО

В районе Южное Тушино продолжается изготовление маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Волонтеры, в том числе представители старшего поколения, собираются в одном из местных центров и вручную заплетают сети.

Такие изделия особенно ценятся на фронте – в отличие от магазинных, они не имеют повторяющегося рисунка и лучше скрывают бойцов и технику от дронов. Все сети отправляют в пункты сбора гуманитарной помощи.

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