Сергей Собянин: 229 добрых проектов НКО победили в конкурсе грантов

229 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) одержали победу на конкурсе грантов мэра Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Всего было подано 700 заявок – соискатели могли податься на 1 из 12 номинаций, таких как благотворительность, сохранение наследия, безопасность города и другие. Тематика победивших проектов отличается: от патриотических инициатив до проектов в сфере здорового образа жизни. Треть победителей – организации, которые впервые получают грантовую поддержку.

Самой популярной номинацией стала "Молодежь Москвы" – 55 победителей, на втором месте "Наше наследие" – 49, на третьем – номинация "ЗОЖ и спорт", в которой выиграли 32 социальный проекта.

Общий бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей. НКО с опытом работы больше 1 года получат до 5 миллионов рублей, а те, кто начал деятельность более полугода назад, – до 500 тысяч рублей.

Один из победителей – Фонд борьбы с инсультом ОРБИ. Организация оказывает комплексную поддержку людям, которые пережили инсульт, и их семьям, а также занимается профилактикой заболевания. Главным проектом фонда является горячая линия, по которой различные ситуации предоставляют бесплатные различные консультации: например, помогают с бытовыми и юридическими проблемами.

На средства гранта фонд продолжит работу горячей линии. Кроме того, планируется организовать благотворительную распродажу вещей от российских дизайнеров в поддержку людей, которые перенесли инсульт.

В номинации "Молодежь Москвы" выиграл Фонд новых технологий в образовании "Байтик". Он организует проект "ПРОФ.IT – ранняя профориентация в сфере информационных технологий" для шестиклассников. Школьники изучат IT-технологии в детском IT-технопарке. В программу также входят экскурсии в научные институты и технологические компании, планируется, что более 300 учеников смогут пройти профориентацию и продолжить профильное обучение.

Еще одним НКО, который получил поддержку, стала организация "Лига мечты". Проект предлагает уникальную программу реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья – участники будут заниматься различными видами спорта, например горными лыжами, роликами и скалолазанием.

Также грант получил фонд "Второе дыхание" – НКО специализируется на комплексном управлении текстильными отходами, такими как сбор, сортировка, перераспределение и переработка одежды. Вещи, пригодные для дальнейшего использования, отправляются малоимущим семьям, непригодные – в переработку.

Собянин отметил, что в деятельности фонда важную роль играет просветительская работа, а при поддержке гранта организация продолжит развивать свою мастерскую. В ней посетители смогут отремонтировать старые вещи и попробовать себя в дизайне и творчестве.

"Мастерская Надежды: Семейное Вдохновение" от Международного союза помощи и поддержки пациентов выиграл в номинации "Семейная Москва". Ветераны СВО и их семьи примут участие в творческих занятиях, будут встречаться с семейным психологом и получать комплексную поддержку. Проект даст возможность преодолеть чувство изоляции, а также получить мотивацию на развитие и самореализацию и улучшить психологическое состояние.

Ранее сообщалось, что жители Москвы отправляют посылки с предметами первой необходимости, готовят подарки, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на различные нужды через благотворительный сервис mos.ru. НКО вместе с волонтерским сообществом делают все, чтобы бойцы СВО чувствовали поддержку москвичей даже на расстоянии.

