Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:48

Мэр Москвы

Сергей Собянин: 229 добрых проектов НКО победили в конкурсе грантов

Фото: sobyanin.ru

229 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) одержали победу на конкурсе грантов мэра Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Всего было подано 700 заявок – соискатели могли податься на 1 из 12 номинаций, таких как благотворительность, сохранение наследия, безопасность города и другие. Тематика победивших проектов отличается: от патриотических инициатив до проектов в сфере здорового образа жизни. Треть победителей – организации, которые впервые получают грантовую поддержку.

Самой популярной номинацией стала "Молодежь Москвы" – 55 победителей, на втором месте "Наше наследие" – 49, на третьем – номинация "ЗОЖ и спорт", в которой выиграли 32 социальный проекта.

Общий бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей. НКО с опытом работы больше 1 года получат до 5 миллионов рублей, а те, кто начал деятельность более полугода назад, – до 500 тысяч рублей.

Один из победителей – Фонд борьбы с инсультом ОРБИ. Организация оказывает комплексную поддержку людям, которые пережили инсульт, и их семьям, а также занимается профилактикой заболевания. Главным проектом фонда является горячая линия, по которой различные ситуации предоставляют бесплатные различные консультации: например, помогают с бытовыми и юридическими проблемами.

На средства гранта фонд продолжит работу горячей линии. Кроме того, планируется организовать благотворительную распродажу вещей от российских дизайнеров в поддержку людей, которые перенесли инсульт.

В номинации "Молодежь Москвы" выиграл Фонд новых технологий в образовании "Байтик". Он организует проект "ПРОФ.IT – ранняя профориентация в сфере информационных технологий" для шестиклассников. Школьники изучат IT-технологии в детском IT-технопарке. В программу также входят экскурсии в научные институты и технологические компании, планируется, что более 300 учеников смогут пройти профориентацию и продолжить профильное обучение.

Еще одним НКО, который получил поддержку, стала организация "Лига мечты". Проект предлагает уникальную программу реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья – участники будут заниматься различными видами спорта, например горными лыжами, роликами и скалолазанием.

Также грант получил фонд "Второе дыхание" – НКО специализируется на комплексном управлении текстильными отходами, такими как сбор, сортировка, перераспределение и переработка одежды. Вещи, пригодные для дальнейшего использования, отправляются малоимущим семьям, непригодные – в переработку.

Собянин отметил, что в деятельности фонда важную роль играет просветительская работа, а при поддержке гранта организация продолжит развивать свою мастерскую. В ней посетители смогут отремонтировать старые вещи и попробовать себя в дизайне и творчестве.

"Мастерская Надежды: Семейное Вдохновение" от Международного союза помощи и поддержки пациентов выиграл в номинации "Семейная Москва". Ветераны СВО и их семьи примут участие в творческих занятиях, будут встречаться с семейным психологом и получать комплексную поддержку. Проект даст возможность преодолеть чувство изоляции, а также получить мотивацию на развитие и самореализацию и улучшить психологическое состояние.

Ранее сообщалось, что жители Москвы отправляют посылки с предметами первой необходимости, готовят подарки, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на различные нужды через благотворительный сервис mos.ru. НКО вместе с волонтерским сообществом делают все, чтобы бойцы СВО чувствовали поддержку москвичей даже на расстоянии.

Собянин назвал победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО

Читайте также


мэр Москвыобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика