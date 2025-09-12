Открыт прием заявок на участие в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыт прием заявок для участия в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории".

Цель – осветить истории о неравнодушных москвичах, которые помогают участникам СВО и жителям новых российских регионов.

Это могут быть рассказы о столичных благотворителях, отправляющих гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации, о пожилых людях, вяжущих носки и варежки военным, о школьниках, пишущих письма солдатам, о волонтерах, помогающих военнослужащим в госпиталях, а также о горожанах-добровольцах, участвующих в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры в новых регионах, перечислил глава департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Заявки на конкурс принимаются до 10 октября 2025 года на электронную почту 100lica_svoim@mail.ru. Подать заявку можно как индивидуально, так и коллективно. При отправке письма в адрес оргкомитета нужно указать имя и фамилию автора или авторского коллектива, а также контактные данные для обратной связи.

В состав жюри войдут Герои России – участники СВО. Они выберут семь победителей в нескольких номинациях. О них создадут видеоролики – визитные карточки, рассказывающие о добрых поступках и благотворительной деятельности.

Москвичи собрали в штабах "Москва помогает" более 4,75 миллиона единиц товаров для бойцов спецоперации, жителей новых и приграничных районов, сказал ранее Сергей Собянин. В пунктах принимаются продукты питания, средства личной гигиены, одежда, детские товары и другое.

Кроме того, на фестивальных площадках "Лета в Москве" работали "Домики добра", через которых удалось собрать свыше 16 тысяч подарков. Большая часть из них предназначалась детям.