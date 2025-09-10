10 сентября, 14:46Политика
Путин назвал помощь бойцам СВО данью со стороны государства
Фото: kremlin.ru
Помощь бойцам спецоперации и их семьям является данью со стороны государства, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.
"Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту", – указал российский лидер, выслушав доклад о мерах поддержки в регионе.
Глава государства подчеркнул, что помощь участникам СВО должна оказываться на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что столичные некоммерческие организации (НКО) собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Это удалось сделать при поддержке столичного Агентства общественных проектов. Акция длилась на протяжении почти двух месяцев.
Владельцы столичных магазинов также передали большое количество стройматериалов, военной техники и средств передвижения в зону боевых действий. Многие предприниматели лично закупали необходимую технику и материалы по запросам от знакомых, которые находятся на фронте.
Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям