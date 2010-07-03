Эксперт призвал пользователей Huawei не беспокоиться из-за конфликта с Google

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Российских пользователей смартфонов Huawei призвали не волноваться раньше времени из-за конфликта китайской компании с Google. Такое мнение озвучил ИА "НСН" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт не исключил, что в конечном счете компании смогут пойти на компромисс.

По мнению аналитика, если Huawei попадет в черный список на территории США, то от этого пострадают в первую очередь именно американские компании. "Китай будет отвечать на подобные выходки, и у компании Apple будут проблемы", отметил Кусков.

Пользователям гаджетов Huawei эксперт посоветовал пока не беспокоиться. "В компании Google, я думаю, до сих пор сами не знают, что будет происходить, по той причине, что они тоже не рады подобному развитию событий", – считает собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас Huawei является лидером по продажам смартфонов с операционными системами Android. "Поэтому, надеюсь, что будет некое согласование и можно будет найти точки выхода из этой конфронтации", – подытожил Кусков.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также успокоил российских пользователей Huawei, заверив, что эта ситуация никак на них не отразится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Google отказалась от сотрудничества с Huawei после решения властей США внести китайскую компанию в черный список. Американская корпорация перестанет обеспечивать обновление операционной системы Android, а новые гаджеты Huawei не получат доступ к таким сервисам Google, как Google Play Store, Gmail, карты.

