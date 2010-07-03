Конфликт Google и Huawei не скажется на пользователях в России

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Приостановка сотрудничества Google и Huawei никак не отразится на российских пользователях. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Те конфликты, которые возникают между американскими и китайскими производителями, никак на российских пользователях не скажутся, потому что у всех все работает",– подчеркнул замминистра.

Google приостановил бизнес-контакты с китайской компанией после того, как американские власти решили внести Huawei в черный список. Отныне у китайского производителя гаджетов не будет доступа к обновлениям Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.

Как пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, корпорация Google приняла решение о приостановке сотрудничества с Huawei, следуя рекомендациям Вашингтона. Аналитик назвал этот инцидент одним из эпизодов торговой войны между США и Китаем.