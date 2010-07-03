Google Play и Google Play Protect продолжат работать на старых смартфонах Huawei

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Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех пользователей, которые уже купили смартфоны Huawei, сообщает Reuters, ссылаясь на представителей Google.

В корпорации пояснили, что Android на гаджетах Huawei перестанет обновляться. У следующих поколений смартфонов вообще не будет доступа к сервисам Google, причем ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, ни даже к картам.

В Google отметили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

Ранее стало известно, что Google прекращает сотрудничество с Huawei. У китайской компании больше не будет доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые смартфоны Huawei будут продаваться за пределами Китая без сервисов Google, включая Play Market, Chrome, Gmail, YouTube и карты.

Дональд Трамп подписал указ для защиты информационной инфраструктуры своей страны от иностранных угроз. В соответствии с этим указом компания Huawei была внесена в черный список Минторга США.

