Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Об этом сказано в заявлении, которое китайская компания распространила 20 мая, передает ТАСС.
Руководство Huawei пообещало предоставлять пользователям необходимые обновления для системы безопасности. Обслуживание устройств также будет продолжено, подчеркнули в компании. В частности, это касается смартфонов и планшетов, "включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", заверили представители Huawei.
"Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", – говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что Google приостанавливает сотрудничество с Huawei после того, как в Вашингтоне решили внести китайскую компанию в черный список. Теперь Huawei не получит доступ к обновлениям Android, а на новых смартфонах производителя не будет сервисов Google: Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американские компании следуют рекомендациям Вашингтона. Как подчеркнул аналитик, разрыв сотрудничества Google и Huawei – лишь один из эпизодов торговой войны США и Китая.
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