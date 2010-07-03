Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру

ТАСС/EPA/JENS SCHLUETER

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Об этом сказано в заявлении, которое китайская компания распространила 20 мая, передает ТАСС.

Руководство Huawei пообещало предоставлять пользователям необходимые обновления для системы безопасности. Обслуживание устройств также будет продолжено, подчеркнули в компании. В частности, это касается смартфонов и планшетов, "включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", заверили представители Huawei.

"Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", – говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Google приостанавливает сотрудничество с Huawei после того, как в Вашингтоне решили внести китайскую компанию в черный список. Теперь Huawei не получит доступ к обновлениям Android, а на новых смартфонах производителя не будет сервисов Google: Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американские компании следуют рекомендациям Вашингтона. Как подчеркнул аналитик, разрыв сотрудничества Google и Huawei – лишь один из эпизодов торговой войны США и Китая.