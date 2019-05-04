Раскладушка от Xiaomi: обзор смартфона Mi Mix 3

Mi Mix 3 – экспериментальная серия смартфонов Xiaomi. Что о нем нужно знать? Почему мы вообще о нем говорим? Кому он может быть интересен? Читайте о самом необычном смартфоне Xiaomi в нашем обзоре новинок мобильной техники.

Технические характеристики



Корпус: слайдер.

Материалы: керамика, стекло Gorilla Glass 5

Размеры: 158х73,4х8,4 миллиметра

Вес: 218 граммов

Операционная система: Android 9.0 (Pie); MIUI 10

Дисплей: 6,39 дюйма, AMOLED, разрешение 2340×1080, соотношение сторон 19.5:9 (плотность пикселей 403 PPI)

Основная камера: 12 Мп, f/1.8, 1/2.55″, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация; 12 Мп (зум), 1/3.4″

Фронтальная камера: 24 Мп, 1/2.8″, 0.9µm + 2 Мп сенсор глубины резкости

Процессор: Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4×2.8 ГГц Kryo 385 Gold & 4×1.7 ГГц Kryo 385 Silver), Adreno 630

Память: 128 Гб, 6 Гб ОЗУ

Аккумулятор: 3200 мА/ч Qualcomm Quick Charge 4.0 (18 Вт), быстрая беспроводная зарядка (10 Вт) в комплекте.

Главное

Mi Mix 3 выполнен в необычном форм-факторе – это слайдер. На первый взгляд кажется, что сама концепция слайдера – нелепый привет из 90-х. Но нет, в 2019 году слайдер – это реально актуальный формат, позволяющий реализовать безрамочный дизайн без надоевшей всем "челки". Суть концепции смартфона-слайдера заключается в том, что фронтальная камера расположена на задней и выскакивающей вверх части смартфона. Благодаря этому соотношение площади экрана Mi Mix 3 к площади фронтальной поверхности – 93,4%. Это очень высокий показатель.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Нельзя также сбрасывать со счетов и "вау-фактор" самого слайдера. Процесс выдвижения задней панели, активации и включения фронтальной камеры происходит с характерным (почти как у зажигалок Zippo) щелчком и смотрится очень эффектно.



Еще один нюанс, связанный с дизайном Mi Mix 3, – это керамический корпус (керамические корпуса – вообще фирменная фишка всей серии Mi Mix). Он твердый, устойчивый к царапинам, прочный, несмотря на движущиеся элементы, но при этом довольно тяжелый.





Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Что касается эргономики, то оказалось, что гладкая зеркальная задняя панель и экран с олеофобным покрытием – весьма скользкие, и без фирменного soft-touch чехла (а еще лучше, силиконового чехла от какого-нибудь стороннего производителя) людям с сухой кожей бывает непросто сдвинуть заднюю панель. Пальцы просто проскальзывают по корпусу.

Само открытие слайдера можно использовать для нескольких сценариев. Это разблокировка по лицу, автоматическое включение селфи-камеры и открытие доступа к настройкам.

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Дизайн

С учетом необычного форм-фактора в Xiaomi очень ответственно и тщательно отнеслись к дизайну аппарата, сохранив некую преемственность серии Mi Mix. Это касается в первую очередь традиционного пепельно-черного зеркального корпуса. Правда, в этом году к черному цвету добавились эффектные изумрудная и синяя расцветки.

Экран

6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью 403 пикселя на квадратный дюйм защищен стеклом Gorilla Glass 5. Стандартная яркость – 430 нит, максимальная – 630 нит. Показатели не рекордные, но вполне достаточные для комфортного чтения экрана на солнце, особенно с учетом высоких показателей Sunlight contrast ratio – 4.291 (данные GSMArena). В общем, лишь немного ниже, чем у лидеров: Samsung Galaxy S10 и iPhone XS.

Камера

Основной модуль камеры практически не отличается от модуля Mi Mix 2S. Это 12-мегапиксельный сенсор (Sony IMX363) с апертурой ƒ/1,8 и оптическим стабилизатором. Но теперь к нему добавился дополнительный 12-мегапиксельный сенсор (Samsung S5K3M3+). Также обновился софт камеры и появился модный ночной режим. Его суть в том, что в условиях недостаточного освещения делается несколько снимков с разной экспозицией, которые затем "склеиваются" в один кадр с помощью разных хитрых алгоритмов. Есть в камере и двукратный оптический зум.

Чтобы не утомлять читателей описаниями камеры, приведу примеры снимков, сделанные на Mi Mix 3 в разных условиях.

Дневная съемка

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Съемка в помещении

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Портретный режим

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Съемка в условиях недостаточного освещения

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Селфи

Фото: Москва 24/Дмитрий Бевза

Железо

Mi Mix 3 базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 845 – это флагманский процессор 2018 года. По производительности он конечно уступает новейшему Snapdragon 855, но... с точки зрения соотношения цена-качество премиальные смартфоны на 845-м чипсете – едва ли не идеальный вариант. С одной стороны, аппараты с этим процессором, как правило, заметно дешевле самых топовых моделей на 855-м, с другой – разницу в производительности между этими двумя процессорами можно заметить только с помощью специальных тестов. Так, например, в тесте AnTuTu Mi Mix 3 набирает около 300 тысяч баллов. Это уровень таких крутых смартфонов, как Huawei P30 Pro, OnePlus 6T, Honor V20. Во всех сценариях, в которых мы испытали смартфон, включая самые новые игры, аппарат ни разу не тормозил, Единственное, что иногда доставляло дискомфорт, – это нагрев корпуса в самых "тяжелых" играх и тестовых приложениях.

Аппарат, как и положено премиальному устройству, поддерживает все беспроводные стандарты: двухдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (и кодеки aptX и aptX HD), NFC и Google Pay. В общем, все как положено.

Некоторое разочарование вызвала емкость аккумулятора – 3200 мА/ч, но на день-полтора его хватает. То есть определенную работу по оптимизации энергопотребления инженеры Xiaomi проделали.

Отметим, что Mi Mix 3 поддерживает быструю Quick Charge 4+ и беспроводную зарядку. При этом комплекте идет 18-ваттная зарядка Quick Charge 3 и – барабанная дробь – беспроводная зарядка. Очень удобная вещь. Если так можно выразиться, вишенка на торте.

Итого

Заключение к этому обзору будет необычно длинным. Объяснить, для чего Xiaomi сделала такой необычный смартфон при наличии в портфолио компании таких рыночных хитов, как бюджетная серия Redmi и классических флагманов Mi, непросто. Зачем "плодить новые сущности"?

Дело в том, что Mi Mix всегда позиционировалась как экспериментальная для фанатов бренда, где обкатываются самые передовые разработки. В данном случае, это раздвижная конструкция слайдера. Не стоит, впрочем, считать, что покупатели Mi Mix 3 – это какие-то бета-тестеры Xiaomi. Сам аппарат вполне продуман, прочен и надежен, несмотря на подвижную конструкцию. Есть баланс между инновационностью, высоким качеством и относительной доступностью устройства для потребителя.

Сейчас Mi Mix 3 можно купить за 32 тысячи. По сравнению с 70- и 100-тысячными флагманами это довольно гуманно. Да, можно сказать, что двукратный оптический зум по сравнению с десятикратными увеличением флагманов Huawei и Oppo не впечатляет. Да, сканер отпечатков не встроен по последней моде в сам экран, а процессор – "всего лишь" прошлогодний топ от Qualcomm. Да, форм-фактор слайдера исключает на нынешнем этапе развития технологий влагозащиту. Да, нужно привыкать к раскрытию смартфона. Тем не менее по целому комплексу характеристик (дизайн, камера, отличная оболочка MIUI 10 на базе Android 9.0, производительность, качество сборки) Mi Mix 3 – вполне актуальный флагман.

Мы понимаем, что смартфон в первую очередь должен решать некоторый набор задач, которые в целом у всех потребителей более или менее похожи. Однако, на фоне, скажем честно, унылого однообразия современных аппаратов Mi Mix 3 выглядит глотком свежей инженерной мысли. Нужно ли такое устройство именно вам – большой вопрос, но Mix 3 – очень яркий девайс, взывающий эмоции, и уже одно это делает его устройством как минимум заслуживающим внимания.