Основатель Huawei оценил выдачу компании временной лицензии США

Фото: EPA/TASS/How Hwee Young

Выдача США 90-дневной временной генеральной лицензии китайской телекоммуникационной компании Huawei не имеет большого значения, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

По его словам, Huawei был готов справиться с запретом со стороны США.

Чжэнфэй уточнил, что "Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании, однако это не означает, что компания не будет покупать чипы у США".

"Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина - собственного производства", – приводит слова основателя Huawei Центральное телевидение Китая.

Ранее министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая возобновляет ее право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств в Соединенных Штатах.

16 мая Huawei внесли в черный список Минторга США. Попавшие в перечень компании власти США считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.

Позже от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

При этом руководство компаниизаверило клиентов, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.