США разрешили Huawei возобновить деятельность на 90 дней

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая возобновляет ее право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств в Соединенных Штатах.
Согласно положению, срок лицензии составляет 90 дней. Кроме того, для Huawei отменяются ограничения на покупку товаров в США. Соответствующее уведомление размещено на сайте официальных документов правительства США, передает "Комсомольская правда".
При этом указывается, что отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные после вступления в силу ограничений. Предполагается, что лицензия создаст условия для того, чтобы работа клиентов Huawei не была нарушена.
16 мая Huawei внесли в черный список Минторга США. Попавшие в перечень компании власти США считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.
Позже от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.
Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.
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