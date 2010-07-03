Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

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Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на полях ПМЭФ примут участие в совместном энергетическом форуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По его словам, на встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов.

Стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, альтернативной энергетики и энергоэффективности.

"Будут, естественно, рассматриваться конкретные двусторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах", – отметил Ушаков.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным предварительно назначена на 20 июня. Ее планируют провести в том же формате, что и в прошлом году.

Также обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором". Отмечается, что акцент будет сделан на социальной тематике.