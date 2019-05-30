СМИ назвали предварительную дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на людей, близких к администрации президента, и на сотрудника одного из федеральных телеканалов.
Прямую линию планируют провести в том же формате, что и в прошлом году. Также обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором". Отмечается, что акцент будет сделан на социальной тематике.
"Мы сообщим своевременно", – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о прямой линии 20 июня.
29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже ведется подготовка прямой линии.
Этим летом Путин будет уже в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом эфире. В 2018 году прямая линия длилась 4 часа 17 минут, в студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы.
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