Московский зоопарк изменит режим работы 5 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском зоопарке нельзя будет посетить старую территорию в среду, 5 июня. Также посетители не смогут попасть в зоосад через главный вход. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

"Попасть на территорию можно будет только через входы, расположенные на Зоологической и Большой Грузинской улицах. Главный вход в зоопарк и старая территория, на которую он ведет, будут закрыты", – говорится в сообщении.

Уточняется, что купить билеты можно будет в кассах неосновных входов по сниженной цене в 300 рублей и побывать на новой территории с 7:30 до 22:00. 6 июня зоосад заработает в обычном режиме.

Гости смогут посетить павильон "Птицы и бабочки", "Дом обезьян", экспозицию "Полярный мир", а также навестить карликового бегемота Ксюшу.

Ранее со стороны Большой Грузинской улицы открылся дополнительный вход в Московский зоопарк. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей. Теперь посетители могут зайти в зоопарк рядом со служебным входом. Дополнительный вход рядом с "Домом птиц" и "Слоновником" позволит разгрузить те, что были раньше.