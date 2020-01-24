Свыше 700 организаций приняли участие в инновационном кластере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество участников "Московского инновационного кластера" превысило отметку в 700 организаций.

"В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что с начала 2020 года клестер пополнился семью научно-исследовательскими и научно-производственными предприятиями. В частности, речь идет об Институте пластмасс имени Г. Петрова, Институте общей и неорганической химии имени Н. Курнакова, Троицком институте инновационных и термоядерных исследований, Российском химико-технологическом университете имени Д. Менделеева, Медико-генетическом научном центре имени Н. Бочкова, Институте сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Мокерова, Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в Роскосмос).

Также добавляется, что в "Московском инновационном кластере" объединены разработки науки, производства и ряда других отраслей. Участникам оказывают поддержку со стороны столицы, федеральных властных органов и институтов развития.

Участники кластера формируют систему для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил финансовую поддержку инновационному кластеру. Отмечалось, что средства будут направлены на создание инфраструктуры в целях реализации комплексных инновационных проектов.