В Москве упрощен порядок выплат безработным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве упростили выплаты жителям, которые потеряли работы вследствие распространения коронавируса в городе.

Оформление пособия будет осуществляться только в электронном виде. Для получения выплаты не надо будет проходить собеседования и предъявлять документы об отказе на работу.

Заявление на получение пособия по безработице будут рассматривать в течение пяти дней. В случае потери должности в связи с пандемией коронавируса москвичи могут оформить заявление на выплату денег на портале www.czn.mos.ru.

Там следует заполнить онлайн-форму, прикрепить электронные копии паспорта и трудовой книжки, а также внести информацию о несовершеннолетних детях.

Ранее упрощение порядка выплаты безработным и получения такого статуса теми, кто потерял должность вследствие пандемии коронавируса, анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. 29 марта он ввел региональное пособие по безработице в размере 19 500 рублей.

Кроме того, президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов по противодействую коронавирусу заявил, что те, кто потерял работу и обратился в службу занятости с 1 марта, будут получать с апреля по июнь выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

Также глава государства поручил выплатить по 3 тысячи рублей за каждого ребенка в семье, где оба родителя являются безработными. Кроме того, по 5 тысяч рублей за ребенка получат семьи, в которых есть дети до трех лет.

В России в настоящий момент зафиксировали 8672 случая заражения коронавирусом. 580 пациентов выздоровели и выписались из больниц.