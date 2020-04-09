В Москве упрощен порядок выплат безработным

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве упростили выплаты жителям, которые потеряли работы вследствие распространения коронавируса в городе.
Оформление пособия будет осуществляться только в электронном виде. Для получения выплаты не надо будет проходить собеседования и предъявлять документы об отказе на работу.
Заявление на получение пособия по безработице будут рассматривать в течение пяти дней. В случае потери должности в связи с пандемией коронавируса москвичи могут оформить заявление на выплату денег на портале www.czn.mos.ru.
Там следует заполнить онлайн-форму, прикрепить электронные копии паспорта и трудовой книжки, а также внести информацию о несовершеннолетних детях.
Ранее упрощение порядка выплаты безработным и получения такого статуса теми, кто потерял должность вследствие пандемии коронавируса, анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. 29 марта он ввел региональное пособие по безработице в размере 19 500 рублей.
Кроме того, президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов по противодействую коронавирусу заявил, что те, кто потерял работу и обратился в службу занятости с 1 марта, будут получать с апреля по июнь выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).
Также глава государства поручил выплатить по 3 тысячи рублей за каждого ребенка в семье, где оба родителя являются безработными. Кроме того, по 5 тысяч рублей за ребенка получат семьи, в которых есть дети до трех лет.
В России в настоящий момент зафиксировали 8672 случая заражения коронавирусом. 580 пациентов выздоровели и выписались из больниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: