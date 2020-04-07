Путин подписал указ о выплате по 5 тыс рублей семьям с детьми

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Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле – июне семьям с детьми до трех лет по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Произвести в апреле – июне ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Правительство должно осуществить финансирование расходов и определить срок осуществления выплат, которые обеспечит Пенсионный фонд.

В указе говорится, что обратиться за выплатами можно до 1 октября 2020 года. При этом выплаты не будут учитываться в составе доходов семей при назначении других социальных мер поддержки. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года.

Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для их получения семье будет достаточно подать заявление в электронном виде. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.

Также президент распорядился увеличить до 31 декабря включительно максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по итогам обращения президента к населению 25 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

