Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания

14:10
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За организацию массовых мероприятий, которые создают угрозу распространения коронавируса, грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ Михаила Барщевского.
"Хотел бы напомнить, что у нас есть статья 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий", – сказал Барщевский.
Он призвал желающих принять участие в протестных акциях воздержаться от этой идеи и не выходить на улицы, напомнив им о подписанном указе Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в случае смерти человека – от трех до пяти лет, при смерти двух и более лиц по неосторожности – от пяти до семи лет.
Ранее ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. Горожанам напомнили, что любая несогласованная акция расценивается властями как угроза общественному порядку. Москвичей попросили не поддаваться на провокации и не участвовать в подобных мероприятиях.
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