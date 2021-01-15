Около 200 человек обратились к врачам после отравления в Буйнакске

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Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 196 человек, из них 96 госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

"Всего с самого начала (инцидента) за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка", – сказал собеседник агентства.

Ранее власти города попросили не набирать воду из-под кранов, ее начали подвозить специальные машины. Специалисты проводят полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Накануне сообщалось, что за помощью к медикам после отравления обратились 115 человек.

СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

