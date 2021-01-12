Более 30 детей попали в больницу с отравлением в Дагестане

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Более 30 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском городе Буйнакске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Исламудина Нургудаева.

"Обратились 34 человека от 1,5 до 14 лет. Несколько человек ушли (из больницы. – Прим. ред.), остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины (плохого самочувствия детей. – Прим. ред.), работают сотрудники Роспотребнадзора", – сказал Нургудаев.

На сайте администрации города говорится, что у госпитализированных детей наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Сейчас специалисты производят забор воды со всех источников, а также взяты анализы у детей на предмет инфекции.

Местных жителей просят воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств. Глава Буйнакска держит данную ситуацию под личным контролем.

В декабре прошлого года четыре ребенка отравились хлором в бассейне в башкирском городе Учалы. По информации СК, в МАУ ДО "Дворец творчества" группа из 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. Их доставили в больницу, где им диагностировали отравление парами хлора.

