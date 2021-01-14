Свыше 110 человек обратились к врачам после отравления в Буйнакске

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Число обратившихся к медикам после отравления в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 115. Об этом ТАСС заявили представители мэрии. 83 человека пришлось госпитализировать.

"На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей", – сообщили власти. По данным мэрии, состояние отравившихся оценивается легкой и средней степени тяжести.

За последний день из медицинских учреждений выписали 26 человек.

Ранее власти города попросили не набирать воду из-под кранов, ее начали подвозить специальные машины. СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.