Уголовное дело завели после массового отравления детей в Буйнакске

10:29
Фото: instagram.com/gorod_buynaksk
СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в связи с пищевым отравлением детей. Инцидент произошел в городе Буйнакске, сообщается на сайте ведомства.
Расследование ведется по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Установлено, что с 9 по 12 января в Детскую городскую больницу обратились 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет. У несовершеннолетних были признаки пищевого отравления. Всем поступившим в медицинское учреждение оказывается помощь.
"Предварительно, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям", – уточнили представители Следственного комитета.
Организован комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей. Кроме того, были изъяты образцы воды для последующего экспертного исследования. В расследовании принимают участие специалисты Роспотребнадзора.
Ранее говорилось, что число отравившихся в Буйнакске выросло до 71. Власти города попросили местных жителей воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана.
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