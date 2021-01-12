Число отравившихся детей в Дагестане превысило 50 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакске превысило 50 человек. Об этом говорится на официальной странице администрации города в Instagram.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 30 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Сотрудники администрации рассказывали, что у госпитализированных детей наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Сейчас специалисты производят забор воды со всех источников, а также взяты анализы у детей на предмет инфекции. Местных жителей просят воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев держит данную ситуацию под личным контролем.

