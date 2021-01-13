Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71

Фото: instagram.com/gorod_buynaksk

Число отравившихся в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 71, в числе которых 61 ребенок, сообщает ТАСС.

"До этого речь шла о 50 отравившихся детях, но за ночь обратился еще 21 человек", – говорится в сообщении.

Ранее мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал возможную причину отравления детей в городе. По мнению градоначальника, источником отравления могли стать просроченные продукты питания.

Сообщалось, что у госпитализированных наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Специалисты провели забор воды со всех источников для исследования. Власти города попросили местных жителей воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств.