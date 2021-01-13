Мэр Буйнакска назвал возможную причину отравления детей

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Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал возможную причину отравления детей в городе. Об этом пишет ТАСС.

По мнению градоначальника, источником отравления могли стать просроченные продукты питания.

"Предварительной причиной отравления детей могли стать подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты", – подтвердил глава города.

По предположениям некоторых родителей, причиной отравления стали мандарины. При этом другие утверждают, что просроченным был сок.

Мэр уточнил, что отравившиеся дети проживают в разных частях города. Кроме того, некоторые отравившиеся живут в селах Буйнакского района.

Нургудаев отметил, что продолжает рассматриваться версия отравления водой. Градоначальник попросил дождаться результатов анализов.

"Пока не получим точных анализов, говорить что-то затрудняемся", – заключил мэр.

По последним данным, число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакске превысило 50 человек. Сообщалось, что у госпитализированных наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Специалисты провели забор воды со всех источников для исследования. Власти города попросили местных жителей воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств.