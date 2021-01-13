Мэр Буйнакска назвал возможную причину отравления детей

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев назвал возможную причину отравления детей в городе. Об этом пишет ТАСС.
По мнению градоначальника, источником отравления могли стать просроченные продукты питания.
"Предварительной причиной отравления детей могли стать подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты", – подтвердил глава города.
По предположениям некоторых родителей, причиной отравления стали мандарины. При этом другие утверждают, что просроченным был сок.
Мэр уточнил, что отравившиеся дети проживают в разных частях города. Кроме того, некоторые отравившиеся живут в селах Буйнакского района.
Нургудаев отметил, что продолжает рассматриваться версия отравления водой. Градоначальник попросил дождаться результатов анализов.
"Пока не получим точных анализов, говорить что-то затрудняемся", – заключил мэр.
По последним данным, число отравившихся детей в дагестанском городе Буйнакске превысило 50 человек. Сообщалось, что у госпитализированных наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.
Специалисты провели забор воды со всех источников для исследования. Власти города попросили местных жителей воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана до выяснения всех обстоятельств.
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