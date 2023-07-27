09:00Общество
Врач рассказала, какой арбуз опасно есть
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Нарезанные арбузы, которые продаются в магазине, могут быть опасны для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист отметила, что сезон арбузов уже начинается. Поэтому риск купить продукт с большим количеством нитратов значительно ниже. Однако даже в этом случае шанс отравиться все равно существует, если неправильно выбрать угощение.
Специалист посоветовала всегда отдавать предпочтение целому арбузу. "Цельный арбуз, непотрескавшийся, неразрезанный, с желтым пятном, что подтверждает, что он длительно лежал и созревал – это гарант полезного продукта", – отметила Королева.
Ранее россиянам рассказали, для кого дыня является запрещенным продуктом. Ее не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от диабета. Дело в том, что дынный сок содержит фруктозу, из-за которой сахар в крови будет сильно повышаться. Кроме того, отказаться от этого лакомства стоит людям с язвенной болезнью желудка в стадии обострения, так как таким пациентам требуется щадящая диета.
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