Врач назвала 4 группы людей, подверженных риску развития диабета

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Четыре группы людей подвержены риску развития диабета. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMЦ) Елена Островская, сообщает "Газета.ру".

"В группе риска люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности. Также склонны к сахарному диабету второго типа женщины, у которых во время беременности диагностировали гестационный сахарный диабет. Важно быть начеку людям с диабетом в анамнезе у близких родственников. Избыточная масса тела (индекс массы тела больше 25. – Прим. ред.) – тоже повод насторожиться", – объяснила эндокринолог.

По словам Островской, на диабет у женщин может указывать зуд слизистых половых органов. Она отметила, что из-за раздражения слизистых женщины обращаются в гинекологу. Однако исследование крови показывает повышенный уровень глюкозы.

Эксперт добавила, что диабет может появиться при становлении организма десенсибилизированным к инсулину. То есть происходит нарушение процесса поглощения клетками сахара крови.

Она отметила, что на диабет также может указывать повышенная утомляемость, постоянное желание пить и учащенное мочеиспускание. Также предвестниками этой болезни являются отеки, прибавка или снижение веса без изменений питания.

Эндокринолог посоветовала поддерживать физическую активность, следить за питанием, высыпаться и контролировать уровень сахара в крови, чтобы избежать развития диабета.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что постоянный стресс может привести к истощению. По словам эксперта, при длительном стрессе у человека страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

Шиндряева также призвала не относиться легкомысленно к депрессии. Она подчеркнула, что справиться с таким диагнозом поможет только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт, но не психолог.

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