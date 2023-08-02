Врач объяснила, когда недосып может привести к сахарному диабету

Фото: depositphotos/olly18

Недостаток сна может привести к диабету в том случае, если есть предрасположенность к этому заболеванию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, при недостатке сна организм ослабевает и плохо реагирует на изменение внешней среды. В такой ситуации он уже не способен быстро утилизировать глюкозу, объяснила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей.

Также эксперт рассказала о других опасных последствиях недостатка сна. В частности, может снизиться иммунитет, что сделает человека подверженным простудным заболеваниям, предупредила Чернышова. Кроме того, на фоне недосыпа может повыситься артериальное давление.

"Его регулирование во многом лежит на нервной системе. И если есть предрасположенность к гипертонии, то при нехватке сна, когда организм хуже адаптируется к обстоятельствам, давление может повыситься", – предупредила эксперт.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут ускорить засыпание. По словам психолога Евгении Пименовой, необходимо за один или два часа до сна отказаться от использования гаджетов. Также важно не переедать перед отдыхом, отказаться от физических и умственных нагрузок и ложиться спать в одно и то же время.

