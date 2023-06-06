Врач рассказала, как укрепить сосуды при диабете

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Укрепление сосудов – один из важных пунктов терапии при диабете. Это связано с тем, что из-за избытка сахара стенки сосудов истончаются, на них появляются повреждения, из-за чего развиваются некрозы и онемение, сосуды – цель сахарного диабета. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-эндокринолога Марину Максимову.

Один из способов укрепления сосудов – удержание нормальных показателей сахара. Если глюкоза долго повышена, появляются осложнения, объяснила она. Происходит гликирование нервных волокон, тканей сосудов, клеток крови, из-за этого может развиться ишемия.

Расходовать накопившуюся глюкозу врач предложила при помощи физических нагрузок, так как развитая мускулатура будет резервуаром для утилизации и хранения избытков глюкозы. Обсудить варианты подходящей активности необходимо с медиком, начинать стоит с 30 минут в день, постепенно увеличивая время.

Еще одним пунктом в укреплении сосудов Максимова назвала поддержание нормального артериального давления. Из-за гипертонии сосуды находятся в напряжении и повышенном тонусе, что приводит к ухудшению их состояния. По этому вопросу эксперт тоже посоветовала проконсультироваться с врачом, который назначит необходимые препараты.

Важно контролировать уровень холестерина, ведь бляшки влияют на работоспособность сосудов и их тонус, из-за них нарушается кровоток, сужается просвет сосудов, их хуже питает кровь, уточнила Максимова. Для контроля нужно сдавать анализ крови на холестерин минимум раз в год.

Эксперт добавила, что еще одним вариантом укрепления сосудов является отказ от курения, потому что оно заставляет сосуды то напрягаться, то расслабляться. Также дым негативно влияет на питание тканей, из-за этого сосуды получают недостаточно кислорода.

"Известный факт – у курящих диабетиков уровень сахара ощутимо выше, а также сложнее взять под контроль повышенный уровень глюкозы", – заявила Максимова.

Не стоит пренебрегать регулярными обследованиями у врачей и оставлять без внимания хронические заболевания, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что малиновое варенье повышает риск развития диабета у пожилых людей. Малиновое варенье часто используют при лечении простудных заболеваний, благодаря содержащемуся в нем витамину C, но для пожилых людей такое лекарство натурального происхождения может быть опасно, дополнила она.

Также врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что магазинный квас не рекомендуется употреблять при сахарном диабете. По его словам, он может содержать очень много сахара и сильно повышать уровень глюкозы в крови.

"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа