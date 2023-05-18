Врач предупредила об опасности малинового варенья для людей старше 60 лет

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Малиновое варенье повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта у людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Малиновое варенье часто применяется в лечении простудных заболеваний, благодаря содержащемуся в нем витамину C. Но для пожилых людей такое лекарство натурального происхождения может быть опасно.

"У некоторых может быть индивидуальная непереносимость малины. Она способна вызывать аллергию. Но, как правило, если такое уже случалось, пожилые люди об этом знают и стараются не есть подобные продукты", – отметила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе.

Кроме того, у пожилой категории граждан часто встречаются язва, гастрит и другие подобные недуги. "При заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения пожилым нельзя есть малиновое варенье. Может быть ухудшение состояния", – предупредила эксперт.

Также в некоторых случаях малиновое варенье будет, наоборот, способствовать развитию простуды. "Малиновое варенье вызывает потоотделение. Поэтому не надо есть много малины и потом садиться под кондиционер, можно заболеть. Это правило действует не только для пожилых, но и для молодых. Просто у возрастной категории граждан меньше шансов, что организм справится с холодом без последствий", – заключила Соломатина.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали убрать из рациона инжир и курагу. Отмечается, что в этих сухофруктах содержится очень много сахара: 11 ложек на 100 граммов продукта. Если употреблять инжир и курагу слишком часто, то это может повысить в крови концентрацию глюкозы и привести к развитию диабета.

