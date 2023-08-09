Врач рассказала, как приучить себя пить больше воды

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Чтобы приучить себя пить достаточное количество воды, нужно держать стакан с ней на рабочем столе. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Она объяснила, что в таком случае "рука сама будет тянуться" к нему, так как организм хочет воды. По ее словам, способность употреблять достаточное количество воды в день – привычка, которая закладывается в детстве, но если ее нет, то это можно исправить подобным способом.

Врач добавила, что воду пить надо, даже если не очень нравится, потому что организм состоит из нее на 70%. Необходимо получать 30 миллилитров воды на килограмм веса каждый день, суммарно примерно два литра.

"Вода – проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки", – напомнила специалист.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала пить воду при первых симптомах голода. Дело в том, что жажда и голод связаны друг с другом, поэтому сигнал организма можно неправильно распознать, уточнила медик.

До этого врач-диетолог Евгений Арзамасцев порекомендовал пить больше воды во время жаркой погоды. По его словам, вода помогает нормализовать тепловой обмен.

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