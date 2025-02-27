Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города

Московские компании предлагают гурманам широкий ассортимент продукции на любой вкус – от мясных и хлебобулочных изделий до десертов и полезных снеков. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова.

"Пищевая промышленность столицы сегодня представлена более 320 предприятиями с общим штатом около 65 тысяч человек. Комфортный инвестиционный климат позволяет развиваться как компаниям с большой историей, так и молодым игрокам", – подчеркнул он.

За пять месяцев работы предприятие по производству ягод увеличило выпуск продукции в 10 раз. Оно наладило сотрудничество с представителями крупных торговых сетей и освоило рынок сбыта как офлайн, так и онлайн. Ассортимент компании предлагает покрытые шоколадом малину, вишню и маракуйю.

Еще одна столичная компания начала выпускать натуральные овощные бульоны без ароматизаторов, усилителей вкуса и сахара. За два месяца предприятие изготовило свыше 3,5 тысячи упаковок товара, уточняется в материале.

Для линейки бульонов компания открыла новую производственную линию розлива и упаковки. Один станок способен выпускать до тысячи упаковок в час.

Кроме того, промышленный комплекс столицы почти 30 лет выпускает мороженое и предлагает свыше 250 сортов десерта. При этом компания расширяет ассортимент и ежегодно выводит на рынок более 20 новых продуктов.

Ранее сообщалось, что продукцию столичных производителей экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. За первые шесть месяцев 2024 года более половины поставок от общего объема московского несырьевого неэнергетического экспорта пришлось на Иран, свыше 25% – на Саудовскую Аравию, еще около 15% – на ОАЭ.

