Врач рассказала, чем грозит переедание арбуза

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Злоупотребление арбузом может привести к повышению уровня сахара в крови, вздутию живота и движению камней в мочевыводящих путях. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом II типа в целом не рекомендуется увлекаться арбузом, так как чрезмерное его употребление повышает уровень сахара в крови.



Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук На объем поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия.

Кроме того, если в мочевыводящих протоках есть камни, они могут начать двигаться, может быть приступ мочекаменной болезни. Специалист предупреждает, что, скорее всего, понадобится медицинская помощь.

Лучше всего употреблять примерно 300 граммов мякоти свежего арбуза в день, чтобы получить удовольствие и насытиться, добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно как понижать давление, так и повышать его, поэтому гипертоникам такую ягоду лучше есть с осторожностью.