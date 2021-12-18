Эксперт назвал признаки скорого угона машины

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Директор по сервису подразделения группы "Авилон" Алексей Балашов перечислил признаки, указывающие, что автомобиль собираются угнать. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

По мнению специалиста, на скорый угон могут указывать проблемы с сигнализацией или ошибки в работе электроники.

“На автомобиле могут быть заметны различные повреждения в тех местах, где есть доступ к системе сигнализации, к ответным кнопкам, к местам открытия", – пояснил Балашов.

Еще одним признаком может стать работающий лишь через раз радиоключ машины. В этой ситуации владелец часто начинает использовать запасной, который вскоре тоже выходит из строя.

В случае подозрений на попытку угона эксперт порекомендовал посетить сервис и перекодировать ключи.

Ранее автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%. И это подорожание в будущем только продолжится.

Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет и отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.