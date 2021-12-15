Медик предупредил водителей об опасности постоянного использования подогрева сидений

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Водителям не следует постоянно пользоваться подогревом сидений в автомобиле, заявил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин. Такое мнение специалист озвучил в эфире радио Sputnik.

Медик отметил положительные стороны использования подогрева сидений. В частности, функция помогает избегать переохлаждения и радикулита. При этом Демин порекомендовал отключать подогрев перед началом поездки.

"Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете", – заявил специалист.

Демин также посоветовал не использовать максимальную мощность подогрева. В противном случае высока вероятность простуды при выходе из теплой машины на мороз, предупредил он.

"Система не предназначена для этого, она просто должна исключить ощущение, что вы садитесь на холодное. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать", – считает медик.

Эксперт порекомендовал автомобилистам использовать специальные накидки на сидения для того, чтобы лишний раз не использовать подогрев. Он предостерег, что долгий прогрев сидений способен спровоцировать риск развития бесплодия у мужчин.

"Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально", – объяснил Демин.

Он добавил, что длительное вождение плохо сочетается с человеческой физиологией.

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