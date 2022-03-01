Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
Во вторник, 1 марта, в столичном регионе ожидается солнечная погода. Максимальная температура в Москве составит +2 градуса, в Подмосковье – +5 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Первый день календарной весны благодаря антициклональному характеру погоды окажется по-настоящему весенним: сухо, солнечно. <...> Содержание кислорода в приземном воздухе близко к климатической норме", – говорится в сообщении.
В выходные дни в Москве заметно похолодает. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: