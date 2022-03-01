Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Во вторник, 1 марта, в столичном регионе ожидается солнечная погода. Максимальная температура в Москве составит +2 градуса, в Подмосковье – +5 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Первый день календарной весны благодаря антициклональному характеру погоды окажется по-настоящему весенним: сухо, солнечно. <...> Содержание кислорода в приземном воздухе близко к климатической норме", – говорится в сообщении.

В выходные дни в Москве заметно похолодает. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.