До трети месячной нормы осадков выпало в столице с 7 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 7 марта в ряде округов Москвы выпало до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЮАО (8 сантиметров), ЮЗАО (7 сантиметров), ЗАО и ЗелАО (по 5 сантиметров)", – говорится в сообщении ведомства.

Между тем в ЦАО, САО, СВАО прирост свежевыпавшего снега составил всего 1 сантиметр.

Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства отмечает, что коммунальные службы проводят регламентные работы по уборке города, устраняя последствия ночного снегопада. Так, ранним утром было проведено сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК и социальным объектам.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 21:00 9 марта.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.