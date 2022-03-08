Синоптики рассказали о погоде в столице 8 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 8 марта, в столице и Московской области прогнозируется облачная погода и слабый снег, говорится на портале "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, по области – от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.
В середине дня атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Геомагнитный фон прогнозируется от спокойного до слабо возмущенного.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта в Москве может выпасть до трех сантиметров снега. Наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 3:00.
В Москве сохраняется повышенный уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
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