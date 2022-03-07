Предстоящей ночью в Москве может выпасть до 3 см снега

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Предстоящей ночью в Москве может выпасть до трех сантиметров снега. Наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 3:00, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Там отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог.

"При необходимости проведем подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", – говорится в телеграм-канале комплекса.

Специалисты под особым контролем держат пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро и МЦК, а также социальные объекты.

Ранее москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 21:00 вторника, 8 марта.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

