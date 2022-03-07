Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гололедица и сильный ветер прогнозируются в Москве и Подмосковье. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра на официальном сайте.

В столице и области был объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Погода потенциально опасна. Гололедица – период предупреждения до 12:00 8 марта", – указано в прогнозе.

Кроме того, в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Опасная погода прогнозируется в столице с 9:00 до 21:00 вторника, 8 марта.

Аналогичное предупреждение актуально для жителей Подмосковья.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.