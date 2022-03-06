В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 8 марта

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
8 марта в Москве ожидается до -5 градусов, затем начнется похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов <...>. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз", – приводит слова синоптика РИА Новости.
В среду и четверг, 9 и 10 марта, в столичном регионе ожидается температура на семь градусов ниже климатической нормы – до -12 градусов.
Ранее Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах России ожидается аномальное похолодание. Воздушные массы из самых холодных российских регионов и антициклон сформируют очень редкий процесс – ультраполярное вторжение.
Существенное изменение погоды, по словам метеоролога, начнется 9 марта. Сначала похолодание наступит в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, а затем морозы доберутся до Москвы, Санкт-Петербурга и Приволжского федерального округа.
Температурная аномалия, по словам Вильфанда, составит 7–12 градусов ниже нормы. Метеоролог подчеркнул, что возвращение в марте к морозам является нормальной синоптической ситуацией.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 6 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: