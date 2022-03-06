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Москва 24

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общество

04:58

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 8 марта

обществопогода

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

8 марта в Москве ожидается до -5 градусов, затем начнется похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов <...>. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз", – приводит слова синоптика РИА Новости.

В среду и четверг, 9 и 10 марта, в столичном регионе ожидается температура на семь градусов ниже климатической нормы – до -12 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах России ожидается аномальное похолодание. Воздушные массы из самых холодных российских регионов и антициклон сформируют очень редкий процесс – ультраполярное вторжение.

Существенное изменение погоды, по словам метеоролога, начнется 9 марта. Сначала похолодание наступит в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, а затем морозы доберутся до Москвы, Санкт-Петербурга и Приволжского федерального округа.

Температурная аномалия, по словам Вильфанда, составит 7–12 градусов ниже нормы. Метеоролог подчеркнул, что возвращение в марте к морозам является нормальной синоптической ситуацией.

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