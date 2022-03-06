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Москва 24

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общество

04:12

Россиян предупредили о сильных морозах в ряде регионов

обществопогодарегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких регионах России ожидается аномальное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздушные массы из самых холодных российских регионов и антициклон сформируют очень редкий процесс – ультраполярное вторжение.

"Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю. Существенное изменение погоды начнется 9 марта. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Похолодание сначала наступит в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, добавил Вильфанд. Уже к четвергу, 10 марта, морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, а затем до Приволжского федерального округа.

Температурная аномалия, по словам синоптика, составит 7–12 градусов ниже нормы. Вильфанд подчеркнул, что возвращение в марте к морозам является нормальной синоптической ситуацией.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что в среду, 9 марта, ночные температуры в столичном региона опустятся до -16...-17 градусов.

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