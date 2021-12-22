Синоптик пообещал москвичам потепление

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что морозы в Москве будут постепенно отступать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пик полярного вторжения пройден, в последующие сутки морозы станут медленно отступать. В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19–21 градуса, по области – до минус 19–24", – заявил синоптик.

Тишковец добавил, что 23 декабря можно ожидать умеренно солнечную погоду с температурой воздуха на уровне минус 11–13 градусов (в Подмосковье потеплеет до минус 9–14 градусов). В пятницу, 24 декабря, температура в столичном регионе будет в районе минус 7–12 градусов.

Что касается выходных, то в субботу будет снегопад и сильный ветер, выпадет до 12% месячной нормы осадков. Температура воздуха будет на уровне минус 4–9 градусов (в воскресенье – от минус 7 до минус 12 градусов).

Евгений Тишковец подчеркнул, что даже смягчение холода не вернет температурный фон в климатическую норму. Синоптик считает, что можно ожидать достаточно холодный зимний сезон.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в столице на Новый год ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха установится на уровне минус 10–15 градусов.

