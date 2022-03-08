В Москве продлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

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Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Новое предупреждение действует до 21:00 9 марта.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра был объявлен до вечера вторника, 8 марта.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.